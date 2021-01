L'Aquila: si sente male durante una passeggiata, paura per Antonello Bernardi

Antonello Bernardi, noto medico aquilano, ex segretario provinciale dell'Anaao Assomed e ex consigliere comunale, si è sentito male mercoledì in tarda mattinata mentre stava facendo una passeggiata su Monte Pettino.

Bernardi ha avvertito un malore al petto e ha chiamato il 118, che si è recato sul posto con l'elicottero.

A riportare la notizia è Il Messaggero.

Arrivato in ospedale, è stato sottoposto a un intervento chirurgico perfettamente riuscito. Le sue condizioni di salute sono buone.

Uomo di sport, ex giocatore di calcio, appassionato di montagna, Bernardi allena attualmente lo United L'Aquila, squadra impegnata nel campionato di terza categoria.