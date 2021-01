Vaccino anti-Covid, in Abruzzo somministrate 557 dosi: totale sale a 17.643

Sono 557 le vaccinazioni anti Covid 19 eseguite nella giornata di oggi, fino alle ore 18.30, nei punti di somministrazione individuati dalle Asl.

Nel dettaglio, nella Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila sono state inoculate 204 dosi, nella Asl Lanciano-Vasto-Chieti 144, nella Asl di Pescara 167 e nella Asl di Teramo 42.

Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità.

In base al minotoraggio in tempo reale effettuato dal ministero della Sanità, con il totale delle dosi somministrate in Abruzzo dall'inizio della campagna sono 17.643 su 24.510 consegnate (72%).