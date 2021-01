Raiano (AQ): trovato morto un fenicottero nel laghetto La Quaglia

Un esemplare di fenicottero è stato trovato morto nel lago La Quaglia, nel comune di Raiano, in provincia dell'Aquila.

Domenica scorsa l'uccello era stato visto volare nei pressi di Sulmona. A notarlo, un'attivista dell'associazione ambientalista Stazione ornitologica abruzzese, Piercarlo Di Gianbattista che, subito dopo l'avvistamento, aveva fatto partire anche una segnalazione alla stessa associazione.

Un'altra volontaria e birdwatcher di Soa, Maria Elena Napoleoni, lo aveva poi rintracciato il volatile nelle acque del lago La Quaglia, a Raiano, habitat non tra più adatti per i fenicotteri.

Dopo aver constatato un comportamento anomalo del volatile, la volontaria di Soa ha chiamato i carabinieri-forestali. Arrivati sul posto, gli agenti sono riusciti a recuperarlo, non senza difficoltà; ma poco dopo essere stato portato a riva il fenicottero è morto.

La carcassa, fa sapere la Soa, "sarà oggetto di indagini per accertarne le cause del decesso visto che i fenicotteri, come altri uccelli acquatici, spesso ingeriscono sostanze tossiche presenti nell’acqua o pallini di piombo usati nelle cartucce da caccia che si depositano sul fondo di stagni e lagune ma nulla esclude che si possa trattare di una morte per cause naturali. Dalle analisi delle foto, gli ornitologi della nostra associazione ritengono che si tratti di un esemplare adulto che non dovrebbe essere fuggito ad un allevatore o zoo perché non dotato di anello e con le penne apparentemente in buone condizioni".