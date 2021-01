Concorso per i nuovi direttori sanitari delle Asl abruzzesi, i 41 idonei

La giunta regionale ha approvato l’elenco degli idonei tra i quali saranno scelti i nuovi direttori sanitari delle Asl Abruzzesi.

Ecco i nomi selezionati dalla commissione di esperti nominata dalla Regione: Simona Amato, Silvia Aquilani, Angelo Barbato, Consuelo Basili, Mario Braga, Maurizio Brucchi, Mario Campanella, Antonio Caponetti, Franco Caracciolo, Nunzio Castiglione, Antonio Chiacchio, Sabrina Cicogna, Emanuele Ciotti, Vincenzo Di Egidio, Fioravante Di Giovanni, Giancarlo Di Iorio, Rossano Di Luzio, Raffaele Di Nardo, Giovanni Di Santo, Maria Bernardette Di Sciascio, Vincenzo Di Serafino, Roberto Di Silvestre, Pasquale Flacco, Massimo Forlini, Valterio Fortunato, Vincenzo La Regina, Luca Lavazza, Mauro Maccari, Michela Maielli, Pietro Manzi, Enrico Marini, Alfonso Mascitelli, Loredana Mavilla, Angelo Muraglia, Arturo Pasqualucci, Raimondo Pinna, Carlo Polito, Marcello Russo, Rosario Sisto, Sabatino Trotta, Carmine Viola.

Ora che l’elenco degli idonei è stato formalmente acquisito, saranno i direttori generali delle quattro Asl abruzzesi – Roberto Testa per L’Aquila; Maurizio Di Giosia per Teramo; Thomas Schael per l’Asl di Chieti e Vincenzo Ciamponi per Pescara – a nominare i nuovi direttori sanitari.

Tra i 41 medici ci sono nomi di professionisti che hanno già ricoperto o ricoprono tutt’ora incarichi dirigenziali o comunque apicali a livello sanitario nelle quattro Asl abruzzesi.

Sabrina Cicogna è l’attuale direttore sanitario della Asl dell’Aquila; Pasquale Flacco è l’ex direttore sanitario della Asl di Chieti; Alfonso Campitelli è stato, fino all’anno scorso, direttore dell’Agenzia sanitaria regionale; Angelo Muraglia è l’attuale direttore sanitario della Asl di Chieti; Maurizio Brucchi, già sindaco di Teramo, è il responsabile dell’Unità operativa di Senologia all’ospedale “Mazzini” e al momento è direttore sanitario facente funzioni: Antonio Caponetti è direttore sanitario della Asl di Pescara; Franco Caracciolo è attualmente dirigente del dipartimento Sanità della Regione; Vincendo Di Egidio è l’ex primario della Radiologia dell’ospedale Mazzini di Teramo, attualmente dirigente medico della Asl di Pescara; Fioravante Di Giovanni è l’attuale direttore del pta di Casoli; Rossano Di Luzio è il direttore dell'unità operativa complessa di organizzazione e cure territoriali della Asl di Pescara; Raffaele Di Nardo è l’attuale direttore dell’unità di Assistenza domiciliare integrata della Asl di Chieti; Valterio Fortunato è direttore sanitario dell’ospedale civile di Pescara; Enrico Marini è il il coordinatore dell’ospedale Covid di Atri; Saabtino Trotta è direttore medico del Dipartimento di Salute Mentale della Asl di Pescara.