Covid: migliaia di accessi in contemporanea, rallentamenti sulla piattaforma per i vaccini

E' attiva dalla mezzanotte di oggi, lunedì 18 gennaio, la piattaforma telematica della Regione per la manifestazione di interesse alla vaccinazione anti Covid 19 per gli ultra 80enni, portatori di disabilità (con il loro caregiver) e categorie fragili (in possesso di esenzione per malattia cronica o rara).

L'Abruzzo è la prima Regione italiana a estendere ai disabili e alle categorie fragili la possibilità di manifestare la volontà a essere vaccinati. Un segnale di attenzione che dovrebbe consentire, come già avvenuto per gli operatori sanitari, di programmare al meglio la campagna vaccinale, sia sotto il profilo logistico, sia sotto quello della distribuzione delle dosi.

Le adesioni sono limitate ai residenti in Abruzzo e a tutti coloro che per motivi di lavoro, assistenza o cura, siano domiciliati e siano seguiti dalla rete regionale delle cure primarie. Potranno iscriversi anche tutti coloro che nella fase uno della campagna non siano stati ancora sottoposti a vaccinazione. L’adesione è libera e volontaria, non è vincolante e i soggetti saranno successivamente contattati dalla Asl di appartenenza per ricevere tutte le informazioni ai fini della sottoscrizione del consenso informato.

In meno di 7 ore dall'avvio del servizio, sono state già registrate centinaia di manifestazioni di interesse sulla piattaforma; per questo motivo si sta registrando un accesso inatteso che sta causando il rallentamento delle funzionalità.

Lo precisa il Dipartimento regionale Sanità che ha inteso ricordare come l'ordine di iscrizione alla manifestazione di interesse alla vaccinazione non ha alcuna relazione con l'ordine di somministrazione dei vaccini. Il Dipartimento ha ribadito, inoltre, che la piattaforma rimarrà attiva fino al 31 gennaio, salvo proroga, 24 ore al giorno, tempo stimato per raccogliere tranquillamente tutte le adesioni per gli ultraottantenni e categorie fragili e con disabilità.

Nel frattempo, per diminuire comunque il rallentamento del servizio, la Regione sta predisponendo ulteriori risorse per una maggiore recettività contemporanea delle manifestazioni di interesse. "Quindi - si legge in una nota - preghiamo gli utilizzatori, nel caso di difficoltà nell'accesso, di riprovare tranquillamente ad iscriversi durante la giornata e nei prossimi giorni".