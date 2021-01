L’Aquila: assembramenti, tre locali chiusi in centro storico

Tre locali del centro storico sono stati chiusi per violazione dei protocolli anti-Covid durante i controlli svolti dalle Forze dell’Ordine.

In particolare, lo scorso 15 gennaio, ultimo giorno di zona gialla in Abruzzo, il personale della Squadra Volante della Questura dell’Aquila ha emesso una provvedimento di sospensione per 5 giorni della licenza, di tre esercizi pubblici situati in Piazza Regina Margherita, dopo che agenti in borghese avevano segnalato assembramenti e consumo di alcool all’interno e all’esterno dei locali in violazione delle norme anti-Covid. I gestori sono stati inoltre sanzionati con una multa da 400 euro.

Un’attività di controllo sulle misure di contenimento del virus che si era già fatta sentire dai poliziotti delle volanti nei giorni precedenti, quando sempre nella stessa piazza aquilana hanno comminato diverse sanzioni amministrative nei confronti di alcuni clienti intenti a consumare in violazione delle disposizioni anti-covid.