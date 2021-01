Coronavirus, i dati del 19 gennaio: 113 nuovi casi in Abruzzo, 9 i decessi

Sono complessivamente 39535 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza.

Rispetto a ieri si registrano 113 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 101 anni) su 4.148 tamponi processati, 2842 molecolari e 1306 test antigenici. Il tasso di positività scende, così, al 2.7 per cento.

Dei nuovi casi, 15 fanno riferimento a cittadini residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila, 14 in provincia di Chieti, 52 in provincia di Pescara e 36 in provincia di Teramo.

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 22.

9 i decessi, di cui 3 risalenti, però, ai giorni scorsi e comunicati soltanto oggi dalle Asl: il totale sale a 1342.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 11046 (336 in meno rispetto a ieri); 443 (-11 rispetto a ieri) sono ricoverati in terapia non intensiva, 44 in terapia intensiva (+ 1) mentre gli altri 10559 (-326 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Intanto, alle 9 di stamane erano state raccolte 10701 manifestazioni di interesse alla vaccinazione sulla piattaforma telematica regionale aperta ieri per accogliere le richieste dei cittadini ultraottantenni, dei disabili e dei loro familiari o accompagnatori e delle persone fragili.

Ad oggi, l’Abruzzo ha somministrato 18.090 dosi di vaccino, il 59.3% di quelle consegnate.