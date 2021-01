Chieti: Consiglio comunale conferisce cittadinanza onoraria a Patrick Zaki

Il Consiglio Comunale di Chieti ha conferito, all’unanimità, la cittadinanza onoraria a Patrick Zaki.

Un voto dall’enorme valore simbolico, espletato poche ore dopo la scelta, da parte delle autorità egiziane, di estendere ancora, per l’ennesima volta, di 15 giorni, la detenzione dello studente dell’Università di Bologna. Un gesto che testimonia, conferma e ribadisce come Chieti, i suoi cittadini ed i suoi amministratori non resteranno mai in silenzio di fronte alla violazione della libertà dell’individuo, valore centrale della nostra Repubblica e della storia della nostra città.

Chieti si unisce così alle moltissime altre città, ai tantissimi cittadini ed alle tantissime associazioni, per chiedere l’immediata liberazione di Patrick e di qualsiasi altro prigioniero di coscienza.