Lavori all'acquedotto del Gran Sasso, il 21 gennaio interruzioni idriche all'Aquila e nei comuni della zona est

La Gran Sasso Acqua informa che in relazione a lavori di riparazione urgenti dell’acquedotto ‘Gran Sasso’, in località Tempera, all’Aquila, si renderà necessario operare un’interruzione dell’erogazione idrica in fascia oraria diurna, nella giornata di domani giovedì 21 gennaio.

Per effetto dell’interruzione, sarà sospesa l’erogazione idrica dalle ore 8 alle ore 20, salvo imprevisti.

Possibili disservizi potrebbero essere causati nei Comuni dell’Aquila, Poggio Picenze, Barisciano, San Demetrio ne’ Vestini, Prata d’Ansidonia, Fontecchio, Fagnano Alto, San Pio delle Camere, Navelli, Collepietro, San Benedetto in Perillis, Castelvecchio Calvisio, Carapelle Calvisio, Santo Stefano di Sessanio, Castel del Monte, Caporciano, Calascio e Ofena.

La Gsa invita gli utenti e i cittadini che avessero particolari necessità a dotarsi di adeguata scorta.