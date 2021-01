Bonus mobilità, nuova finestra per fare domanda. Prorogato bonus vacanze

Nuovo capitolo per il bonus mobilità e il bonus vacanze.

Entrambe le misure sono state prorogate.

Il bonus mobilità è il contributo destinato a coprire, fino a un massimo di 500 ero, il 60% delle spese sostenute per l’acquisto di alcuni particolari mezzi "green", sia nuovi che usati: biciclette, tradizionali oppure a pedalata assistita; handbike; veicoli utilizzati per la mobilità personale a propulsione elettrica, come i monopattini e gli hoverboard; strumenti di mobilità condivisa che non coinvolgano l’utilizzo di automezzi (es: bike sharing).

Possono richiederlo tutti i cittadini maggiorenni residenti nel territorio nazionale, ma solo a quelli che hanno la residenza (non il domicilio) nelle città capoluogo di regione o capoluogo di provincia; nelle città metroplitane; nei comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti.

Il 14 gennaio si è aperta una nuova “finestra”, che rimarrà in vigore fino al 15 febbraio. Chi, tra il 4 maggio e il 2 novembre, ha comprato una bici, un monopattino elettrico o uno degli altri mezzi ammessi a contributo, è in possesso di fattura o scontrino che attesti la tipologia di bene o servizio acquistato e non ha già usufruito del beneficio perché non è riuscito ad accedere ai fondi nel click day, può richiedere il rimborso inserendo i propri dati, il valore del bene o servizio acquistato e la documentazione attestante l’acquisto.

Basta visitare il sito dedicato all’operazione (www.buonomobilita.it; ci si accede anche dal portale del ministero dell’Ambiente) e cliccare sell’Area utente (è richiesto lo Spid, il Sistema pubblico di identità digitale). Per avviare la richiesta di rimborso occorrono: l’iban; la copia elettronica del giustificativo di spesa (in formato Pdf, Jpg o Png); la partita Iva del rivenditore. I rimborsi, come detto, saranno nei limiti del 60% della spesa sostenuta e, comunque, non superiori a 500 euro. Saranno erogati dopo il 15 febbraio.

Per quanto riguarda invece il bonus vacanze, è stato prorogato il termine per l’utilizzo. Gli utenti in possesso del bonus ancora attivo ma non utilizzato, potranno usufruirne fino al 30 giugno 2021. I termini per fare domanda, però, sono scaduti lo scorso 31 dicembre. Il bonus doveva essere richiesto digitalmente tramite l’app IO (l’applicazione dei servizi pubblici) inserendo Spid (Sistema pubblici di identità digitale), Cie (carta di identità elettornica) e Isee.

L’importo del bonus è modulato secondo la numerosità del nucleo familiare: 500 euro per nucleo composto da tre o più persone, 300 euro da due persone, 150 euro da una persona.

Le strutture ricettive nelle quali lo si può utilizzare sono consultabili sul sito di Federalberghi.

Va da sé che il bonus vacanze sarà spendibile solo dopo che usciremo dall'attuale regime di restrizioni, che impedisce gli spostamenti fuori comune e fuori regione. Cosa che potrebbe avvenire dopo la prima decade di febbraio.