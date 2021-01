Maltempo in Abruzzo, pioggia e vento forte. Livello dei fiumi sotto osservazione, disposto lo stato di emergenza per la sala operativa della Protezione civile

Pioggia, freddo e raffiche di vento fino a 80 km orari. L'ondata di maltempo che ha investito l'Italia non ha risparmiato l'Abruzzo.

La Regione ha disposto lo stato di emergenza h24 della sala operativa di Protezione civile regionale. La decisione è determinata dagli alti livelli idrometrici dei fiumi abruzzesi e delle previsioni meteo del Centro funzionale d'Abruzzo. Non risultano criticità rilevanti ma squadre di volontariato sono state attivate per il monitoraggio diretto dei corsi d'acqua in aggiunta ai rilevamenti in telemisura della protezione civile Abruzzo.

Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili ampie schiarite nel Teramano, nel Pescarese e nel Chietino, mentre annuvolamenti più consistenti interesseranno la Marsica, l’Aquilano, l’Alto Sangro e le zone montuose che si affacciano ad ovest, con possibilità di precipitazioni a carattere sparso.

Attesi ancora venti di Libeccio (Garbino sul versante adriatico) con raffiche localmente superiori ai 60-80 Km/h, specie sulle zone pedecollinari e nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico.

Nella giornata di domenica è previsto un graduale aumento della nuvolosità in mattinata, ad iniziare dalla Marsica, dall’Aquilano e dall’Alto Sangro, con precipitazioni in intensificazione, nevose al disopra dei 1100-1300 metri, in estensione verso il Teramano, il Pescarese e il Chietino nel corso della giornata, con venti in rotazione dai quadranti settentrionali entro la serata e temperature in generale diminuzione, più marcata sul versante adriatico.

Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione sul settore occidentale ma con valori ancora al disopra delle medie stagionali. Nella giornata di domenica è prevista una graduale diminuzione ad iniziare dalla Marsica e dall’Aquilano.

Venti: moderati dai quadranti occidentali o sud-occidentali con probabile Garbino sul versante adriatico e raffiche localmente superiori ai 60-80 Km/h. Nella giornata di domenica i venti tenderanno gradualmente a provenire dai quadranti settentrionali, specie dal pomeriggio.

Mare: mosso o molto mosso.