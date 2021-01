L'Aquila, terminato il secondo screening per la popolazione scolastica: quasi mille tamponi effettuati, un solo positivo

Sono stati complessivamente 967 i test rapidi effettuati all'Aquila nel corso della due giorni del secondo screening gratuito per la popolazione scolastica dell’Aquila, che si è concluso nel tardo pomeriggio di sabato.

Lo screening era riservato principalmente agli studenti e al personale docente e non docente delle scuole superiori, in prossimità del rientro in classe dopo la didattica a distanza.

L’iniziativa è stata promossa dal Comune in collaborazione con le Istituzioni scolastiche e grazie al sostegno volontario di medici, infermieri, con l’impiego dipendenti comunali e delle società partecipate.

Oggi sono state 596 le persone che si sono sottoposte allo screening (contro le 371 di ieri), con un positivo (ieri nessuno).

Tra ieri e oggi, il test è stato somministrato a 644 studenti, 171 insegnanti e 152 persone tra non docenti e accompagnatori. Tre le postazioni attive: al liceo Scientifico sono stati eseguiti complessivamente 424 tamponi, al Musp di via Ficara 280 e al drive through della Croce Rossa a Monticchio 263.

I dati del secondo screening sommati al primo del 3, 4, 5 e 6 gennaio - 4641 - danno un complessivo di 5608 tamponi effettuati.

“Le condizioni meteorologiche hanno influito notevolmente – ha commentato il sindaco Pierluigi Biondi – basti pensare che negli screening di inizio dicembre e inizio gennaio la postazione di Monticchio era risultata tra quelle più frequentate. Mille test in due giorni costituiscono un buon risultato, sul quale le istituzioni sanitarie e scolastiche potranno ragionare e mettere a punto i piani operativi migliori possibili per garantire la sicurezza di tutti, in vista della ripresa della didattica in presenza”.