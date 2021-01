Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina all'Aquila sul rettilineo che collega le frazioni di Coppito e Preturo. A causa dell'asfalto ghiacciato, due auto si sono scontrate in un frontale. I conducenti dei veicoli coinvolti sono in gravi condizioni e stando a quanto appreso da fonti ufficiali ci sarebbe una vittima.



Notzia in aggiornamento