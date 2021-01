Dante Labs sospende l'attività del punto prelievi di Monticchio. Ultimo giorno sarà venerdi’ 29 gennaio

La società Dante Labs ha deciso di sospendere l’attività del centro prelievi situato nel parcheggio dell’ex multisala Garden a Monticchio, all'Aquila, per centralizzare tutte le risorse e il personale in un’unica sede.

"Il servizio" si legge in una nota dell'azienda "continuerà a rimanere attivo per il drive-in ubicato nel piazzale Sandro Pertini, dietro i locali del Tecnopolo D’Abruzzo, dalle 9:00 alle 16:00, dal lunedì al venerdì. Tutti i test verranno eseguiti nel laboratorio di Dante Labs, dotato delle più innovative e performanti tecnologie nel campo delle biotecnologie. Si garantiscono risposte in 24 ore dalla raccolta del campione. Tutti gli utenti riceveranno i risultati via email e SMS senza costi aggiuntivi".

"Tutti coloro che vorranno sottoporsi al test molecolare dovranno presentare, in fase di accettazione, prescrizione medica o ospedaliera. Il servizio, attivato dopo l’ottenimento delle autorizzazioni sanitarie nazionali e regionali, viene gestito in collaborazione con le istituzioni locali, tra cui la Asl provinciale dell’Aquila, alla quale vengono comunicati tempestivamente i risultati dei test".