Abruzzo, Formez cerca locali e servizi per concorsi pubblici

FormezPA ha pubblicato un avviso per individuare sul territorio della Regione Abruzzo locali idonei allo svolgimento di prove preselettive e selettive per concorsi pubblici. Nello stesso avviso, FormezPA richiede anche servizi connessi allo svolgimento delle prove, come la pulizia e l’igiene delle aree concorsuali.

A darne notizia è la senatrice pentastellata Gabriella Di Girolamo.

Gli operatori economici che hanno la disponibilità di immobili con le caratteristiche previste dall'avviso possono manifestare il loro interesse entro le ore 12:00 del giorno 11 febbraio 2021 inviando via PEC i documenti richiesti. Tutti i dettagli per rispondere all’avviso si trovano sul sito internet formez.it. Il valore stimato dell’appalto è pari ad un massimo di € 745.000,00, oltre Iva. Il servizio avrà durata dalla stipula del contratto fino al 31 dicembre 2021 e si richiede la disponibilità di locali e servizi in diverse finestre temporali, a partire dal periodo 3-25 maggio 2021.

“I Governi a maggioranza Movimento 5 Stelle -scrive in una nota la senatrice Di Girolamo- hanno posto particolare attenzione al potenziamento dei servizi ai cittadini creando occupazione attraverso nuove assunzioni in diversi settori pubblici, dalla scuola ai ministeri, dalle forze dell’ordine alla Giustizia. Anche la stabilizzazione di lavoratori precari è stato un obiettivo prioritario dei Governi guidati dal Presidente Giuseppe Conte, come nel caso del personale della ricostruzione post sisma o in quello del personale sanitario delle cooperative che le Regioni hanno la possibilità di stabilizzare all’interno delle ASL. L’avviso di FormezPA per la locazione di locali e di acquisto di servizi rappresenta una ulteriore opportunità anche per gli operatori economici abruzzesi in tempi di pandemia”.