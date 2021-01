Asl 1, Marinangeli potrebbe essere nominato direttore sanitario facente funzione. Testa pensa ad un interim, prima della nomina del successore di Cicogna

La voce si rincorre da qualche ora: il manager della Asl 1, Roberto Testa, starebbe per firmare il provvedimento di nomina di Franco Marinangeli, primario del reparto di Terapia intensiva dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, come direttore sanitario facente funzione.

Marinangeli subentrerebbe così, ad interim, all'uscente Sabrina Cicogna, 'fatta fuori' tra le polemiche dal direttore generale della Azienda sanitaria locale.

La firma non sarebbe stata ancora apposta sul provvedimento: a quanto appreso da newstown, Testa avrebbe chiesto un parere legale.

In effetti, Marinangeli non figura nell'elenco degli idonei tra i quali possono essere scelti i nuovi direttori sanitari delle Asl approvato dalla giunta regionale; non è chiaro, dunque, se può essere indicato per svolgere l'incarico di facente funzione: di certo, non potrà essere Marinangeli il nuovo direttore sanitario della Asl1.

Ma come mai Testa non procede alla nomina definitiva del successore di Cicogna?

In sostanza, si è in attesa di valutare il ricorso presentato da uno degli esclusi dalla lista approvata da Regione Abruzzo: il comitato che ha valutato i curricula pervenuti, avrebbe dovuto riunirsi domani per discutere il caso ma pare che la riunione sia stata rinviata a settimana prossima.

Ovviamente, non si possono sottacere le 'ragioni politiche' che sottendono agli ultimi accadimenti in seno alla Asl1. Come anticipato nei giorni scorsi, Testa sarebbe orientato a nominare Carmine Viola, direttore del Presidio ospedaliero di Tagliacozzo, già indicato dal sindaco di Avezzano Gianni Di Pangrazio come sub commissario per l'emergenza della Rsa Don Orione. La nomina di Viola servirebbe a pacificare il territorio marsicano che, in questi mesi di pandemia, ha espresso dubbi forti sulla gestione della Asl 1, fino ad arrivare alla lettera firmata da un gran numero di sindaci del territorio che, di fatto, chiedevano il commissariamento dell'azienda sanitaria locale.

Tuttavia, tra i corridoi dell'Emciclo si vocifera che la nomina sarebbe da inquadrare in un più ampio accordo politico tra lo stesso Di Pangrazio, il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Mario Quaglieri e l'assessore regionale con delega alle aree interne Guido Liris che, così, starebbe consolidando la sua discesa in campo alle prossime elezioni politiche costruendo alleanze forti sulla Marsica.

Una mossa che non sarebbe piaciuta affatto al sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi che, come noto, nutre l'ambizione di diventare parlamentare; d'altra parte, i tempi sono tiranni con il primo cittadino del capoluogo considerato che, se dovesse trovare soluzione l'attuale crisi di Governo, si arriverebbe a fine legislatura nel 2023, mesi dopo le elezioni ammininistrative all'Aquila. Difficilmente Biondi potrebbe rinunciare alla ricandidatura in attesa delle politiche, restando 'fermo' un anno. Intanto, però, il centrodestra ha forzato la mano, annunciando di fatto la sua ricandidatura.

E Liris potrebbe approfittarne; anche così potrebbero leggersi le spaccature delle ultime ore sulla richiesta dei consiglieri comunali che fanno riferimento all'assessore regionale di un posto in Giunta, una mossa che è destinata a mettere in forte difficoltà il sindaco dell'Aquila. E chissà se non sia lo stesso Biondi lo 'sponsor' di Marinangeli, per bloccare, almeno per il momento, le scelte che starebbero maturando in seno alla Asl1.