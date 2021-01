Camera Commercio Gran Sasso, Mara Quaianni eletta presidente dell'Agenzia per lo sviluppo

La Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, nata dalla fusione tra la Camera di commercio dell'Aquila e quella di Teramo, ha eletto l'imprenditrice Mara Quaianni, presidente di Federalberghi L'Aquila, a capo del consiglio d'amministrazione dell’Agenzia per lo Sviluppo dello stesso ente camerale.

Insieme a Quaianni sono stati eletti anche, come consiglieri, Carlo Rossi (Confesercenti Avezzano) Francesco De Bartolomeis (Confindustria L’Aquila) Alberico Maccioni (Consumatori Teramo) e Bernardo Sofia (CNA Teramo).

“Ringrazio il Presidente e la Giunta che mi ha eletta – dichiara Mara Quaianni – , continuerò il mio lavoro iniziato già da alcuni anni in qualità di vice presidente dell’Agenzia. Ritengo che l’Agenzia abbia grandi potenzialità di crescita ponendosi al servizio delle aziende del nostro territorio. Sarà mia premura confrontarmi con il Presidente Ballone per sviluppare un piano di lavoro sulla area aquilana e teramana”. La neo eletta Presidente ricorda che “L’Agenzia svolge importanti servizi attraverso il Laboratorio chimico – merceologico nel campo delle Acque, dell’Olio di oliva e sugli alimenti in genere, inoltre gestisce corsi di Formazione Professionale ed attività di studio, indagini e ricerche sull’economia della Regione. Un particolare saluto – prosegue il Presidente – va ai collaboratori dell’Agenzia che saranno colonna portante per affiancarmi in questo cammino”.

Gli auguri di Biondi

“Rivolgo al neo presidente dell’Agenzia di Sviluppo della Camera di Commercio del Gran Sasso, Mara Quaianni, i migliori auguri di buon lavoro. A lei e ai componenti del consiglio d’amministrazione, ai quali estendo l’auspicio di un lavoro proficuo, è demandato il compito di guidare un organismo importante per il rilancio economico delle aziende del territorio, formazione di nuove professionalità e internazionalizzazione delle imprese. Temi strategici su cui l’amministrazione comunale è pronta a fornire la massima collaborazione. Un caro saluto, infine, al presidente uscente, Maurizio Ardingo, al quale auguro le migliori fortune per il suo prosieguo del percorso professionale”.

Lo dichiara il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi.