Corridoio Tirreno-Adriatico, centrodestra boccia risoluzione. Marcozzi (M5S): "Errore grave"

"Il centrodestra conferma la totale mancanza di una visione a lungo termine dello sviluppo economico della Regione Abruzzo. La bocciatura in Consiglio regionale, da parte della III Commissione, della risoluzione in merito al corridoio europeo trasversale Tirreno-Adriatico, dimostra non solo l'incapacità di cogliere le occasioni di crescita per il nostro territorio, ma addirittura l'assenza di una volontà politica di farlo".

È il commento del Capogruppo M5S in Regione Abruzzo Sara Marcozzi che, insieme al Capogruppo PD Silvio Paolucci, aveva firmato una risoluzione sul tema del corridoio europeo trasversale Tirreno-Adriatico, bocciata in Commissione.

"Inserire l'Abruzzo, come il MoVimento 5 Stelle chiede da anni in Consiglio regionale, nella rete comunitaria Ten-T, con il riconoscimento del Corridoio Barcellona-Civitavecchia-Pescara-Ortona-Ploce - spiega Marcozzi - garantirebbe investimenti e un piano di crescita infrastrutturale di cui abbiamo urgente bisogno. Con questa decisione invece, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia dimostrano di non essere interessate a lavorare per far inserire nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) la realizzazione di un progetto di trasformazione della linea ferroviaria Roma-Pescara che abbia le caratteristiche di una linea ferroviaria intermodale (tra i porti di Civitavecchia e Ortona) ad Alta Capacità, per il trasporto di persone e merci, secondo gli standard europei; di non essere interessate al completamento del Porto di Ortona con i previsti collegamenti viari e ferroviari e le opere di banchinamento e dragaggio. Tutte opere che, a quanto pare, rimangono bloccate nella vuota propaganda della Giunta Marsilio".

La maggioranza – aggiunge Marcozzi – oggi ha anche nuovamente rinunciato al passaggio dei porti di Pescara e Ortona all'Autorità di Sistema Portuale di Civitavecchia da quella di Ancona, "una soluzione che avrebbe fornito un valore aggiunto al Corridoio Tirreno-Adriatico e ai conseguenti benefici economici. A niente sono servite le dichiarazioni del Ministro per il Sud Provenzano quando, mesi fa, aveva confermato che il trasferimento fosse perfettamente compatibile con l’istituzione della Zes, facendo cadere l'unica scusa a cui il centrodestra si era aggrappato per giustificare l'ingiustificabile".

La decisione della Commissione chiarisce, una volta di più, tutta l'improvvisazione della guida politica di centrodestra. "Rinunciare alla sfida della trasversalità è a nostro avviso un errore storico, che rischia di condannare l'Abruzzo ad altri anni di immobilismo, rinunciando a una crescita a portata di mano. Oltretutto il Recovery Fund rappresenta l'occasione perfetta per dare ulteriore spinta allo sviluppo del nostro territorio, ma senza una visione a lungo termine è impossibile ottenere grandi risultati. E questo centrodestra dimostra ogni giorno di non averne, relegando la nostra regione all'anonimato".