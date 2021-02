L'Aquila: contributi a sostegno del pagamento degli affitti, pubblicato l’avviso

L’ufficio Casa del settore Politiche per il benessere della persona del Comune dell’Aquila rende noto che è stato emesso un avviso per l’erogazione dei contributi finalizzati a sostenere il pagamento dei canoni di locazione per immobili a uso abitativo.

Il riferimento è all’annualità 2020 e gli interessati devono essere o essere stati titolari di un contratto di affitto di una casa nel 2019. Le domande vanno presentate entro il prossimo 18 febbraio.

Le modalità per produrre la richiesta, i limiti di reddito per accedere al beneficio e i criteri di concessione del sostegno, nonché la sua entità, sono riportati nell’avviso pubblicato sul sito internet del Comune, nella pagina Avvisi della sezione Concorsi, Gare e Avvisi dell’area Amministrazione, a questo indirizzo

https://www.comune.laquila.it/index.php?id_oggetto=18&id_cat=0&id_doc=1983&id_sez_ori=0&template_ori=1&>p=1