Una donna è stata investita questa mattina all'Aquila su viale Nizza, all'imbocco con la Fontana Luminosa. Stando a quanto appreso, la donna, portata via in ambulanza, non sarebbe in gravi condizioni.

Le dinamiche dell'incidente non sono ancora chiare. In quel punto c'è un passaggio pedonale ma più volte residenti e cittadini hanno denunciato come la segnaletica orizzontale sia poco visibile.