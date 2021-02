Riapertura impianti sci Abruzzo, ecco le regole da rispettare

In vista della riapertura degli impianti sciistici agli sciatori amatoriali, prevista per il 15 febbraio (ma solo se nelle regioni in fascia gialla), Marco Marsilio ha firmato l'ordinanza che contiene le nuove linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita.

Il documento fissa, tra le altre cose, la portata massima di seggiovie, cabinovie e funivie; l'uso obbligatorio della mascherina sugli impianti (basterà quella chirurgica); le misure anti assembramento, come il distanziamento di almeno un metro che andrà osservato, anche se si è familiari o congiunti (fatta eccezione per i bambini e i disabili), mentre si farà la fila.

Ecco i limiti alla capienza dei singoli impianti di risalita fissati dall'ordinanza:

- Nel caso delle seggiovie, portata massima al 100% della capienza del veicolo con uso obbligatorio di mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l’utilizzabilità. La portata è ridotta al 50% se le seggiovie vengono utilizzate con la chiusura delle cupole paravento;

- Per le cabinovie, riduzione al 50% della capienza massima del veicolo ed uso obbligatorio di mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l’utilizzabilità;

- Per le funivie, riduzione al 50% della capienza massima del veicolo, sia nella fase di salita che di discesa, con uso obbligatorio di mascherina chirurgica anche eventualmente opportunamente utilizzata inserendola in strumenti (come fascia scalda collo) che ne facilitano l’utilizzabilità.

L'ordinanza, scaricabile QUI, sarà valida a partire dal 15 febbraio. Le linee guida sono scaricabili QUI.