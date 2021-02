Addio a Franco Marini: l'ex presidente del Senato è morto a 87 anni

È morto Franco Marini, politico e sindacalista. Aveva 87 anni.

Nativo di S. Pio delle Camere (AQ), fu segretario generale della Cisl, poi presidente del Senato e ministro del Lavoro, segretario del Partito popolare italiano ed europarlamentare.

A inizio gennaio era risultato positivo al coronavirus ed era stato ricoverato all'ospedale San Camillo de Lellis di Rieti.

Marini si è spento a Villa Mafalda, una clinica romana dove era ricoverato da qualche giorno.

La carriera politica

Iscritto alla Democrazia Cristiana dal 1950, la sua attività nella Cisl cominciò nell’ufficio contratti e vertenze e culminò nel 1985 quando venne eletto segretario nazionale.

Nel 1991 venne nominato ministro del Lavoro e della Previdenza sociale del VII governo Andreotti. L’anno successivo fu candidato per la prima volta dalla Dc alle politiche e subito dopo assunse l’incarico di responsabile organizzativo.

Nel 1994, dopo la caduta della Prima Repubblica, partecipò alla trasformazione della Dc in Partito Popolare Italiano, di cui diventò segretario tre anni dopo. Guidò il Ppi per due anni e fu attore di primo piano nei giorni della caduta del primo governo Prodi nell'ottobre del 1998, caduta che le cronache politiche dell'epoca attribuirono all’uscita di Rifondazione comunista dalla maggioranza ma anche a una strategia dell’asse Marini-D'Alema. Nel 1999 passò il testimone a Pier Luigi Castagnetti. In quello stesso anno venne eletto europarlamentare.

Condivise l’ingresso del Ppi nella Margherita, che si presentò per la prima volta alle elezioni nelle politiche del 2001 raggiungendo un buon risultato. Nel 2002 ne venne nominato direttore organizzativo. Nel 2006, eletto senatore, fu il candidato del centrosinistra alla guida di Palazzo Madama. Ci vollero tre scrutini (più uno annullato) perché venne eletto con 165 voti battendo il candidato della Cdl, il senatore a vita Giulio Andreotti.

Nel gennaio 2008, quando cadde il secondo governo Prodi, l'allora Capo dello Stato Giorgio Napolitano affidò a Marini l'incarico di verificare se ci fossero le condizioni per formare una nuova maggioranza per uscire dalla crisi. La missione però fallì e il Paese tornò alle urne nella primavera successiva.

Nel 2013, prima della rielezione di Giorgio Napolitano al Quirinale, fu il candidato del Pd di Bersani e di Forza Italia alla presidenza della Repubblica, senza riuscire ad essere eletto.

Il cordoglio del Presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio

"L’Abruzzo perde una delle sue figure più autorevoli e rispettate. A nome mio e della giunta regionale esprimo il cordoglio per la scomparsa di Franco Marini, politico e sindacalista che ha svolto la sua attività raggiungendo i massimi livelli istituzionali prestando sempre particolare attenzione alla sua terra d'origine".

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

L'assessore regionale Liris: "Esempio di libertà, democrazia, attaccamento all'Abruzzo"

“Franco Marini è stato un riferimento centrale per la vita politica e sindacale della nostra provincia, della regione, dell’Italia intera. Con tenacia, caparbietà e uno sconfinato senso delle istituzioni è riuscito a ricoprire ruoli di assoluto rilievo nel panorama nazionale: segretario generale della Cisl, presidente del Senato, ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, segretario del Partito Popolare Italiano e parlamentare europeo, fino ad aver sfiorato l’elezione al Quirinale che avrebbe reso giustizia alla sua intera esperienza politica, sindacale, sociale, culturale. Marini rappresenterà sempre un modello di integrità, libertà, attaccamento ai valori democratici più profondi. La sua battaglia per l’equità sociale, durata una vita intera, dovrà essere monito per tutte le classi dirigenti. Il legame con la sua terra e le sue origini ci restituiscono il senso di una abruzzesità vera e profonda, quasi iconografica: uno stimolo per tutti a tenere sempre in estrema considerazione la tutela della nostra regione”.

Lo dichiara l'assessore regionale alle Aree interne, Guido Liris.