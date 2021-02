Il caso dei 4 operatori sanitari vaccinati positivi al covid-19: è probabile che siano asintomatici proprio per gli effetti del vaccino

Ha fatto parecchio 'rumore' la notizia, diffusa nella serata di ieri, della positività al tampone per Sars-Cov 2 di quattro operatori sanitari della Asl 1 già vaccinati e che già avevano fatto il richiamo con dosi Pfizer - Biontech.

L'azienda sanitaria della provincia dell'Aquila ha confermato la notizia, spiegando che la positività è dovuta a contatti stretti con familiari sintomatici e positivi.

La Asl 1, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico di Teramo, sta conducendo uno studio per la valutazione del titolo anticorpale anti covid-19 tra i lavoratori sottoposti a vaccinazione: ebbene, su circa 700 operatori sanitari che lavorano nel comprensorio aquilano dell’azienda sanitaria, sottoposti a vaccino Pfizer - Biontech, la protezione ha dato risultati inequivocabili: la risposta immunitaria è forte nel 96% dei vaccinati alla prima dose e nel 99% a una settimana dalla seconda.

Dunque, non c'è da preoccuparsi.

Anche se infettati, i lavoratori sono asintomatici o paucisintomatici ed è probabile che questa loro condizione sia dovuta proprio al vaccino. Si deve parlare di infezione, non di malattia: è probabile che abbiano agito anticorpi neutralizzanti, sviluppati a seguito della vaccinazione, che, di fatto, pur in presenza di contagio, non hanno 'fatto emergere' sintomi.