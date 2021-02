Variante di Sassa, firmato accordo di programma tra Comune dell'Aquila e Provincia

Il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e il presidente della provincia dell'Aquila Angelo Caruso hanno firmato l'accordo di programma per la realizzazione della cosiddetta "variante di Sassa", la nuova strada che servirà il nuovo polo scolastico destinato a sorgere nella frazione e che, soprattutto, aggirando il centro abitato, dovrebbe porre fine all'annoso problema del traffico che soffoca il paese per via del restringimento della carreggiata.

"Entro febbraio" ha detto Biondi in conferenza stampa "affideremo le indagini geologiche e il progetto definitivo, per poi andare a gare con l'appalto integrato, quindi con la progettazione secutiva e i lavori". Il costo dell'opera sarà di circa 1 milione e 600 mila euro.

Il tracciato di massima, ha spiegato sempre Biondi, prevede che superato il musp di Sassa, prima della caserma dei carabieri, la nuova bretella svolti a destra verso il fiume, per poi, da lì, aggirare l'abitato e ricongiungersi, dopo aver formato una sorta di anello, con la strada principale dopo l'asilo.

"Questo accordo" ha sottolineato Biondi "è un esempio di buona politica intesa come capacità di relazione tra enti diversi e rapidità di messa in pratica delle scelte. Certo, hanno giocato a nostro favore la semplificazione degli appalti per l'edilizia scolastica, semplificazione grazie alla quale io e Angelo Caruso abbiamo potuto svolgere il ruolo di commissari. Ma anche gli uffici hanno lavorato celermente. In questo modo diamo risposta ai ragazzi che frequentano la scuola di Sassa ma risolviamo un problema annosissimo, rispetto al quale, in passato, c'erano state molte seollecitazione ma nessuna decisione. Ringrazio per la disponibilità Angelo Caruso e il consigliere delegato alla Viabilità per la zona dell'Aquilano e consigliere comunale dell'Aquila Luca Rocci".

La nota dei consiglieri Palmubo e Romano e del segretario del circolo Pd di Sassa Quirino Crosta

"Ha vinto Sassa e le sue comunità, ha vinto la tenacia. Abbiamo ottenuto il risultato di un accordo di programma, che insistentemente abbiamo chiesto a Sindaco e Presidente di provincia. Tuttavia un accordo è solo un atto amministrativo, nonostante sia stato lanciato in pompa magna. Un accordo di programma non è una strada, nè una scuola, nè un piano. E mancano ancora tutti e tre. Manca il coinvolgimento, l'informazione, manca la decenza di includere la gente di Sassa in queste scelte".

Ad affermarlo, in una nota congiunta, sono i consiglieri comunali di opposizione Stefano Palumbo (capogruppo Pd) e Paolo Romano (capogruppo Italia Viva) e il segretario del circolo Pd di Sassa Quirino Crosta.

"Non accetteremo di lasciarci piovere addosso il progetto di una strada senza senso. Abbiamo da sempre chiesto un progetto organico, con il coinvolgimento diretto nelle scelte progettuali delle nostre comunità e di quanto abbiamo già prodotto negli ultimi anni. Abbiamo una proposta organica, già tracciata e definita nelle sue linee generali da decine di assemblee pubbliche e di progettazione partecipata. Fino al 24 agosto siamo stati proponenti e animatori dell'avvio di un percorso di partecipazione con l'Assessora Mannetti all'interno del PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile. All'incontro hanno partecipato l'assessora Mannetti, col consigliere Rocci e il Dirigente Nicolino D'Amico per la provincia. Ma c'eravamo anche noi insieme a residenti, cittadini e cittadine. Tuttavia quest'ultima compagine è stata completamente esclusa dal processo successivo, inspiegabilmente interrotto dal Sindaco Biondi nella sua incontrollabile smania di controllo. Percorso trasformato due mesi dopo da un'unica, disorganizzata e rimediata riunione con la presenza di 2 ex amministratori a lui vicini e 3 consiglieri dell'ex CTP (dimessosi nel marzo 2018). Non abbiamo visto nessun confronto e nessun coinvolgimento di chi da anni si spende per questo programma. E non accetteremo proposta senza che la popolazione sia informata e coinvolta".