Covid Abruzzo, Albani: “40-50% dei contagi riferibili a varianti”

"Le varianti hanno una presenza piuttosto importante nei contagi attuali e riguardano il 40-50% dei casi".

Così Alberto Albani, referente regionale sanitario per l'emergenza Covid-19, contattato dall’agenzia Dire per fare il punto sulla diffusione nel territorio regionale delle nuove forme di Covid e per avere chiarimenti sulla circolazione del virus tra i bambini.

Se su quest'ultimo punto, ha spiegato Albani, "non abbiamo dati importanti o significativi in termini di ricoveri ospedalieri per cui - ha aggiunto - non c’è nulla al momento che faccia pensare ad una prevalenza della presenza del virus a livello dell'infanzia", sulla questione varianti la preoccupazione c’è visto che, conferma, "soprattutto quella inglese si riscontra in praticamente la metà dei contagiati".

Sulla possibilità di nuove misure restrittive nei prossimi giorni, Albani ha riferito che ”oggi si è riunito il Comitato tecnico scientifico regionale e abbiamo fatto diverse valutazioni già sottoposte al presidente della Regione Marco Marsilio".