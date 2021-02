L'Aquila, altro incidente su via Da Vinci: investito un pedone. Pieri: "Mettere in sicurezza la strada"

"E’ ormai necessario ed improrogabile dover programmare con urgenza un intervento per la messa in sicurezza del tratto stradale di via Leonardo da Vinci, via Amiternum e via della Comunità Europea, oggetto di numerosi e gravissimi incidenti negli ultimi anni non ultimo quello avvenuto ieri mattina dove è rimasto coinvolta una persona investita da un’auto che transitava".

La denuncia viene da Fabrizio Pieri, informatico, dipendente del consiglio regionale e dirigente sportivo del CSI L'Aquila, già candidato, nel 2017, al consiglio comunale nella lista Benvenuto, presente.

"Il tratto di strada interessato presenta una serie di disconnessioni con inutili “rattoppi” che al primo gelo saltano producendo nuove buche oltre ad alcuni avvallamenti che non permettono il corretto deflusso dell’acqua in giornate piovose come quella di ieri. A rendere ancora più pericolosa la percorrenza delle strade sono le ormai famose rotaie della mai realizzata metropolitana di superficie, letali per ciclisti e veicoli a due ruote oltre che insidiosi, insieme alle buche, quando si attraversa la strada. Non bisogna sottovalutare inoltre il fatto che nelle strade interessate sono presenti attività commerciali, edifici di civile abitazione nonché scuole ed edifici pubblici. Arterie principali (molto trafficate) per raggiungere il palazzo sede della Giunta Regionale che sicuramente non rappresentano un bel biglietto da visita per una città capoluogo di regione. Una situazione che in tali condizioni non è più sostenibile, soprattutto dalla popolazione residente".