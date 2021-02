Strada dei Parchi comunica che le chiusure notturne della tratta autostradale Assergi-S. Gabriele Colledara, programmate dall'8 al 14 febbraio, sono sospese, per cui il traforo del Gran Sasso resterà percorribile, in entrambe le direzioni in tutti gli orari, per il resto della settimana. E' sospesa anche la chiusura notturna della tratta Tornimparte-L'Aquila Ovest ma solo per questa sera.