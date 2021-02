Abruzzo, ordinanza di Marsilio: misure restrittive per Pescara, Spoltore, Francavilla e Montesilvano

Il presidente della Giunta regionale Marco Marsilio ha firmato, in serata, l'ordinanza numero 6 relativa all’applicazione, per i prossimi 14 giorni, o sino a diverso provvedimento, di alcune misure restrittive per i Comuni di Pescara, Spoltore, Francavilla al mare e Montesilvano.

In sostanza, si tratta di una zona arancione 'morbida'.

L'ordinanza prevede:

il divieto di ingresso/uscita nel e dal comune, eccetto che per caso comprovato da esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

il divieto di stazionamento e assembramento nelle piazze, nei centri storici ed in prossimità degli esercizi commerciali;

il rigoroso rispetto delle regole vigenti sul contingentamento d’ingresso in tutte le attività commerciali.

Restano dunque aperti bar e ristoranti, fino alle 18.

I Comuni di Gessopalena, Torrevecchia Teatina, Carsoli, Pianella, Bucchinaico e Giulianova sono sottoposti, invece, a monitoraggio intensivo, con mandato alle AASSLL territorialmente competenti di notiziare tempestivamente il Dipartimento Sanità sugli esiti di detto monitoraggio, qualora i parametri suindicati suggeriscano l’adozione di misure restrittive a livello comunale.

Viene confermato, altresì, il monitoraggio intensivo per il Comune di Chieti, così come previsto dalla OPGR n.3/2021.

Ovviamente, l'ordinanza decadrà se il tavolo di monitoraggio, convocato per venerdì, dovesse indicare al ministro della Salute la necessità di riportare l'Abruzzo in zona arancione, così come sembra suggerire l'evoluzione dei contagi nella nostra regione.