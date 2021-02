La notizia è stata diffusa poco fa dall'ufficio stampa del Presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio.

In questi minuti, è in corso di redazione un'ordinanza con cui il governatore disporrà le zone rosse a partire da domenica per le province di Pescara e di Chieti.

L'analisi dei dati della pandemia ha confermato che la provincia dell'Aquila e, per pochissimo, anche quella di Teramo sono in zona arancione.

Seguono aggiornamenti