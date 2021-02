Nuovo anello ss17-ss80, fine lavori a aprile. Mini tutorial alla nuova viabilità

Dovrebbero concludersi ad aprile i lavori per la realizzazione del nuovo anello stradale tra la statale 80 e la ss17, all'Aquila.

Ad annunciarlo è l'assessore comunale alle Opere pubbliche, Vittorio Fabrizi.

"Sul lato della statale 17 l'intervento è praticamente concluso, ora la ditta sta lavorando sull'altro lato, quello della statale 80. Purtroppo, in questi ultimi giorni, con il maltempo, il cantiere si è dovuto fermare perché ci sono lavorazioni che possono essere fatte solo con condizioni meteo di bel tempo. Se non ci saranno altri stop, comunque, per Pasqua i lavori dovrebbero essere ultimati".

L'opera, un progetto da 1,1 milioni di euro che prevede la realizzazione di una sorta di mega rotatoria triangolare tra la statale 80, la ss17 e viale Corravo IV, in corrispondenza del casello dell’Aquila Ovest, è stata pensata per decongestionare una delle zone più trafficate della città ma è destinata a portare una mini rivoluzione a tutta la viabilità cittadina, non solo a quella locale.

Vediamo, dunque, con un mini tutorial, come ci si dovrà comportare.

1) Da viale Corrado IV/via Piccinini a Pettino-ospedale S. Salvatore

Chi proviene da viale Corrado IV o da via Piccinini e vuole raggiungere l'autostrada, l'ospedale S. Salvatore, il quartiere di Pettino, la caserma della Guardia di Finanza o tutta la viabilità che collega L'Aquila all'alta Valle dell'Aterno (Arischia, Pizzoli, Montereale ecc.) dovrà passare per forza lungo la statale 80, che sarà a senso unico in direzione ospedale dalla rotatoria di viale Corrado IV fino all'imbocco del casello dell'Aquila Ovest. Il doppio senso riprenderà dopo lo svincolo autostradale.

2) Da viale Corrado IV/via Piccinini alla statale 17

Chi proviene dalla rotatoria di viale Corrado IV non potrà più andare a sinistra e immettersi sulla ss17, come fa adesso. Per imboccare la ss17 (perché diretto, poniamo il caso, verso una delle attività commerciali della zona, o verso Centi Colella o la Reiss Romoli o il nucleo industriale/commerciale di Pile) si dovrà prendere per forza la ss80 e poi, all'altezza dello svincolo autostradale dell'Aquila Ovest, girare a sinistra per il nuovo anello. Da lì ci si potrà reimmettere sulla ss17.

3) Dalla ss17 alla ss80

Se sto guidando lungo la ss17 e, passata la rotatoria tra via Mulino di Pile e via dei Medici, voglio ricongiungermi alla ss80 non potrò più farlo "tagliando" per la bretella di accesso del casello dell'Aquila Ovest, come si è fatto fino a qualche mese fa, ma dovrò necessariamente raggiungere e oltrepassare l'hotel My Suite (ex Quaianni) e poi girare a sinistra subito dopo il distributore di benzina nel punto cerchiato in grassetto nella foto qui sotto, corrispondente al vertice del triangolo della nuova maxi rotatoria. Dal raccordo autostradale in poi la ss17 sarà a senso unico a salire.

4) Dalla ss80 verso viale Corrado IV/L'Aquila Centro

Per andare verso viale Corrado IV e quindi verso il centro storico dell'Aquila dalla ss80, non si potrà più fare il percorso attuale, passando, per intenderci, davanti la caserma Campomizzi. Come abbiamo scritto sopra, la ss80, dalla rotatoria di viale Corrado IV fino all'imbocco dell'autostrada, sarà a senso unico in direzione ospedale. Pertanto, se si viaggia sulla ss80 e si è diretti in centro, si dovrà necessariamente girare a destra in corrispondenza del casello dell'Aquila Ovest prendendo il nuovo anello e da lì imboccare la ss17, che sarà, come detto, a senso unico dallo svincolo autostradale a salire.

5) Dalla ss17 a viale Corrado IV/centro storico

Se, invece, dalla ss17 si vuole raggiungere viale Corrado IV e da lì il centro dell'Aquila, tutto resterà come è adesso, tenendo presente, però, che dal casello autostradale in poi ci sarà il senso unico a salire.