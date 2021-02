Covid: rimborso affitti studenti fuori sede, all'Abruzzo 420mila euro

Il ministero dell'Università e della Ricerca ha firmato il decreto con cui sono stati assegnati alle Regioni i 20 milioni di euro del fondo locazioni 2020 destinati ai rimborsi dei canoni degli studenti universitari.

Si tratta delle risorse stanziate dal precedente governo nel decreto Rilancio per ristorare gli studenti universitari fuori sede delle spese sostenute per pagare l'affitto per la durata dello stato d'emergenza. In base alla ripartizione, all'Abruzzo andranno 420 mila euro, che saranno gestiti dalle aziende regionali per il diritto allo studio.

Entro il 1 marzo, secondo quanto stabilisce il decreto, le tre Adsu abruzzesi dovranno pubblicare un avviso per consentire a chi ha intenzione di chiedere il rimborso di fare domanda, esplicitando le modalità e i termini della procedura.

I requisiti per accedere al contributo sono: avere un Isee o un Isee corrente inferiore o uguale a 15mila euro; non cumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio (come ad esempio le borse di studio).

Le regioni potranno integrare, se lo riterranno necessario, l'importo delle disponibilità con fondi propri. Entro 60 giorni dalla scadenza del bando, gli enti per il diritto allo studio provvederanno a erogare i rimborsi agli studenti, in base ai fondi disponibili a seconda dei tetti di spesa.

Il bonus affitto per gli studenti universitari fuori sede è stato confermato anche per il 2021 con la legge di Bilancio. Il plafond è di 15 milioni di euro.

Il bonus 2021 è rivolto ai fuori sede iscritti alle università statali (pubbliche) che abbiamo un Isee non superiore a 20 mila euro; che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l’alloggio; che siano ovviamente residenti in un luogo diverso da quello dell'immobile in affitto per cui si richiede il contributo.