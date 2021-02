Coronavirus Abruzzo, i dati del 14 febbraio: 222 nuovi casi e 5 decessi

Sono 222 i nuovi casi si coronavirus in Abruzzo, così ripartiti a livello provinciale: 32 all'Aquila, 77 a Chieti, 69 a Pescara e 39 a Teramo (5 risultano residenti fuori regione o con residenza in accertamento). I decessi sono 5.

Sono stati eseguiti 3207 tamponi molecolari e 4213 test antigenici.

I dimessi/guariti sono, in totale, 34560 (+2), gli attualmente positivi 11648 (+215), i ricoverati in area medica 547 (-1), i ricoverati in terapia intensiva 52 (+1), le persone in isolamento domiciliare 11049 (+215).