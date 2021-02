Agenzia Dogane e Monopoli, Biondi: “Presto uffici in centro"

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avrà presto una sede nel centro storico.

A preannunciarlo al sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, nel corso di un incontro che si è svolto questa mattina a Palazzo Fibbioni, sono stati il neo direttore dell’Ufficio Dogane, Alessandro Canali, e il direttore dell’Ufficio Monopoli del capoluogo d’Abruzzo, Guido

Dezio.

“Una bella notizia che garantirà la presenza nel cuore della città di circa venti dipendenti, cui se ne aggiungeranno altrettanti grazie al processo di potenziamento dell’Agenzia che, inoltre, collocherà nel capoluogo d’Abruzzo un centro per la formazione punto di riferimento per il centro sud della penisola e nuovi laboratori. Nel congratularmi per questo importante risultato ai direttori Canali e Dezio ho confermato la massima disponibilità dell’amministrazione comunale a collaborare con una struttura così rilevante per l’intero territorio aquilano" ha dichiarato il sindaco Biondi.