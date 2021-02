Ordine Psicologi d'Abruzzo: 10 consiglieri su 15 chiedono le dimissioni del presidente Bontempo

Dieci consiglieri su quindici del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi, l’organismo di indirizzo e controllo che esprime a maggioranza il presidente, hanno chiesto formalmente le dimissioni del presidente Giuseppe Bontempo, eletto a maggioranza un anno fa.

Lunedi 8 febbraio è stata recapitata la mail certificata con tale richiesta.

"La gestione del presidente - spiegano i consiglieri Maria Rosita Cecilia, Enrico Perilli, Paola Cerratti, Antonella Elsa Presutti, Cinzia D'Amico, Arturo Tenaglia, Marida D'Angelo, Luigi Zoppo, Giorgio Da Fermo, Marco Mancini - è ritenuta verticistica, escludente e sostanzialmente inadeguata. Il Consiglio, nonostante le moltissime richieste, è stato convocato sporadicamente e con orario di chiusura pertanto da un anno non riusciamo ad esaurire l’ordine del giorno! Competenze esclusive del Consiglio, come quelle deontologiche, delicate ed importanti, vengono impropriamente avocate a sé dal presidente. Nomine e rapporti istituzionali avvengono senza che il Consiglio venga informato. E potremmo continuare a lungo".

Per queste e altre ragioni la maggioranza dei consiglieri, ben 10 su 15, ha chiesto le dimissioni del presidente; il vicepresidente Perilli ed il tesoriere, condividendo quanto scritto, hanno rassegnato senza indugio le proprie dimissioni. "Chiediamo pubblicamente al dott. Giuseppe Bontempo di prendere atto che non è più rappresentativo del Consiglio dell’Ordine e di rassegnare senza ulteriori ed egoistici indugi le proprie dimissioni da presidente. Ignorare tale richiesta, come sta accadendo, vorrebbe dire continuare a confermare un atteggiamento irrispettoso e non all’altezza della comunità professionale che si vuole rappresentare e tutelare, irriguardoso nei confronti del Consiglio e delle sue prerogative, irresponsabile in quanto si precipita l’Ordine in una situazione di conflitto, sacrificandone il funzionamento per mero interesse personale".