Abruzzo verso la 'zona rossa' da domenica: per Pescara e Chieti rischio lockdown

Si riunirà domani la Cabina di regia nazionale che, sulla base dei dati inviati in queste ore dalle Regioni sull'andamento dei contagi e della pressione ospedaliera, darà indicazione al Ministero della Salute su eventuali 'cambi di colore'; il rischio è che da domenica 21 febbraio l'Abruzzo si ritrovi di nuovo in 'zona rossa'.

Si presume infatti, a fronte della delicata situazione nell'area metropolitana Chieti-Pescara - le due province sono già rosse per iniziativa del governatore Marco Marsilio condivisa col ministro Roberto Speranza - e del record di ricoverati degli ultimi due mesi registrato oggi, che la nostra regione possa aver superato l'indice Rt di 1.25, con la conseguente classificazione tra le aree a maggior rischio.

Tra l'altro, la linea che il Ministero della Salute intende seguire è quella dei lockdown per aree, ovvero il ripristino delle condizioni del marzo scorso - con tutte le attività chiuse, e le uscite di casa contingentate a motivi di lavoro, salute o necessità - nelle zone pù colpite dal diffondersi delle varianti; in questo quadro, è lecito presupporre che se l'Abruzzo dovesse rientrare interamente in zona rossa, le province di Chieti e Pescara potrebbe essere sottoposte a lockdown totale considerato che oltre il 65% dei nuovi casi è riconducibile alla così detta 'variante inglese'.

Il virologo Andrea Crisanti, tra le voci più autorevoli a livello nazionale, ospite della trasmissione radiofonica 'Un giorno da pecora' su Rai Radio 1 ha chiarito che "le zone rosse possono funzionare ma, se si registrano dei focolai con le varianti, questo tipo di zona non può bastare: bisogna chiudere tutto. In Umbria e in Abruzzo, dove ci sono questi focolai, bisogna fare un lockdown chirurgico" ha ribadito Crisanti; "in queste zone servono misure draconiane, perché se si diffondono le varianti abbiamo eliminato l'arma che abbiamo, il vaccino, che è molto meno efficace sulle nuove forme del virus. Serve, quindi, una doppia strategia, di medio contenimento con zone arancioni e zone rosse, le quali potrebbero andare bene in determinate situazioni. Ma dove c'è la variante bisogna bloccare tutto e impedirle la diffusione del contagio".

Sulla stessa lunghezza d'onda l'infettivologo Giustino Parruti, componente del Comitato tecnico scientifico regionale: "Il quadro attuale mostra che finora non abbiamo visto nessun effetto della zona rossa, anzi abbiamo riscontrato un incremento della gravità dei casi clinici e del numero dei malati. Se questo pacchetto di misure si dovesse dimostrare non adeguatamente funzionale anche nei prossimi giorni, dobbiamo necessariamente pensare a un lockdown totale nell'area Chieti-Pescara come quello di marzo. Non c'è tempo da perdere, è una partita che dobbiamo vincere adesso".

D'altra parte, il sistema sanitario a Pescara è sull'orlo del collasso. L'ospedale ha in carico circa 300 pazienti covid, i ricoveri aumentano di ora in ora e, per questo, col Covid Hospital pieno da giorni, è stato necessario aprire una terza ala covid per creare nuovi posti letto; molti malati hanno avuto bisogno della ventilazione non invasiva o addirittura di essere intubati e, tra questi, tanti giovani con l'età media che è scesa a 45-50 anni. "Il ritmo di sovrapposizione della variante, con l'impressione sempre più netta che questa si associ a quadri clinici più gravi - ha tenuto a ribadire Parruti - richiede che siano valutate misure di contenimento che possano non inficiare la campagna vaccinale".