Abruzzo, per le scuole superiori altri 7 giorni di didattica a distanza al 100%. Marsilio firma ordinanza

Le scuole superiori abruzzesi rimarranno in Dad al 100% per un'altra settimana.

E' quanto stabilisce la nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione Marco Marsilio.

Le superiori erano finite in Dad, dopo la breve parentesi in presenza post natalizia, lo scorso 7 febbraio, per effetto di un'altra ordinanza del governatore. Ma quella misura aveva una durata di due settimane, sicché gli effetti del provvedimento sarebbero scaduti lunedì prossimo. La Regione doveva decidere, dunque, se prorogare la chiusura oppure se dare il via libera al ritorno alla didattica in presenza.

Marsilio, supportato dal Gruppo tecnico-scientifico regionale, ha optato per una proroga della Dad al 100% per altri 7 giorni, quindi fino alla fine di febbraio.

L'ordinanza (scaricabile QUI) ribadisce anche il divieto di assembramento e stazionamento nelle piazze, nei centri storici e in prossimità degli esercizi commerciali e l’ulteriore incremento delle attività di monitoraggio, tracciamento e testing su tutto il territorio regionale.

L'articolo 4 del provvedimento, inoltre, non esclude "eventuali nuove e mirate misure restrittive" a seguito di una "nuova valutazione dello scenario epidemiologico" di cui dovrà occuparsi il gruppo tecnico-scientifico regionale.