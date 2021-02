Coronavirus Abruzzo, i dati del 21 febbraio: 502 nuovi casi e 10 decessi

Sono 502, in Abruzzo, i nuovi positivi al Covid), così ripartiti a livello provinciale: 57 all'Aquila, 136 a Chieti, 227 a Pescara, 78 a Teramo (5 sono residenti fuori regione o con residenza in accertamento). I decessi sono 10. Sono stati eseguiti 5108 tamponi molecolari e 14989 test antigenici. I dimessi/guariti sono, complessivamente, 36548 (+52), gli attualmente positivi 12924 (+441), i ricoverati in area medica 586 (+19), i ricoverati in terapia intensiva 76 (+1), le persone in isolamento docimiliare 12262.