Covid e terapie intensive occupate: Abruzzo al 36%, sopra soglia d'allerta

In Italia sono 13.452 i casi di Covid-19 registrati in 24 ore, per un totale di 2.809.246 contagi dall’inizio della pandemia.

Lo riporta il bollettino quotidiano del ministero della Salute del 21 febbraio.

I nuovi casi sono stati rilevati su 250.986 tamponi giornalieri, compresi i test rapidi antigenici.

Sale la percentuale dei positivi sui tamponi giornalieri effettuati: il dato è al 5,35% (4,8% il giorno precedente).

A livello nazionale le terapie intensive occupate sono al 23%, sotto la soglia d’allerta fissata al 30%. Alcune regioni però superano la soglia: Umbria (59%), Abruzzo e provincia autonoma di Bolzano (36%), Marche (35%) e Friuli Venezia Giulia (32%).

In totale, le persone in terapia intensiva sono 2.094 (+31 rispetto a sabato). Gli ingressi registrati in terapia intensiva in 24 ore sono 125. A fronte dei 125 ingressi in terapia intensiva, il saldo letti è in positivo, ovvero le uscite sono state inferiori alle entrate. Salgono anche i ricoveri ordinari: sono 17.804 (+79). Sono 368.997 le persone in isolamento domiciliare (+4.162).

Le vittime registrate in 24 ore sono 232, in calo rispetto al giorno precedente (251). I morti dall’inizio della pandemia sono 95.718.