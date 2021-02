L'abruzzese Gravina rieletto presidente della Figc

L'abruzzese Gabriele Gravina è stato rieletto alla presidenza della Federcalcio ottenenendo al primo scrutinio dell'assemblea il 73.75% dei voti, contro il 26,25% dello sfidante, Cosimo Sibilia.

"Allacciamo gli scarpini e iniziamo a giocare" ha detto Gravina dopo la rielezione. "Grazie per la vostra dedizione, pazienza e fiducia - ha aggiunto Gravina - Vi ho proposto una strategia che sarà difficile e non senza tensioni. Noi tiriamo fuori il meglio nei momenti duri. Sentiamo la responsabilità di migliaia di giovani a cui dobbiamo dare un calcio più bello, solido e sostenibile".

Le congratulazioni di Marsilio e Pezzopane

“Mi congratulo, a nome personale e dell’intera Giunta regionale, con Gabriele Gravina per il netto risultato ottenuto alle elezioni del presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Una riconferma che premia il lavoro svolto in questi due ultimi anni, in un momento sicuramente difficile per ogni cittadino e ogni sportivo, nei quali ha saputo ridare smalto e immagine al settore calcistico a partire dalla nostra Nazionale. La presenza di un abruzzese ai vertici del calcio italiano dà vanto all’intero territorio regionale, nella consapevolezza che anche lo sport sarà volano per la rinascita economica, sociale e turistica dell’intero Abruzzo. A Gravina gli auguri per un proficuo lavoro”.

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

“Mi congratulo con Gabriele Gravina appena rieletto Presidente della FIGC con un'ampia maggioranza. Da abruzzese non posso che essere soddisfatta di questo bel risultato che da più forza all’Abruzzo. Sono felice perché ha fatto un gran lavoro in questi anni difficili. Particolarmente dura questa ultima fase attraversata dalla pandemia che ha colpito drammaticamente lo sport e il calcio. La fiducia che ha ricevuto confermano la bontà del suo progetto. Gli auguro buon lavoro, sperando che si possa tornare ad una nuova normalità anche nel calcio nel più breve tempo possibile”.

Lo dichiara la deputata Stefania Pezzopane.