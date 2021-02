Celano: il Prefetto nomina il Commissario prefettizio dopo arresti di Santilli e Piccone

Il Prefetto dell’Aquila, Cinzia Torraco, a seguito delle misure degli arresti domiciliari e della custodia cautelare in carcere disposte dal Tribunale di Avezzano nei confronti del Sindaco e del Vice Sindaco del Comune di Celano, Settimio Santilli e l'ex senatore Filippo Piccone, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n.235/2012, ha sospeso i citati amministratori dalle cariche dagli stessi ricoperte.

Contestualmente, al fine di assicurare la funzionalità dell’Ente ed in particolare dell’organo esecutivo, ha nominato quale Commissario Prefettizio il dott. Giuseppe Canale, Viceprefetto in quiescenza, per svolgere le funzioni del Sindaco e della Giunta del Comune di Celano, limitatamente al periodo di perduranza della sospensione degli amministratori oggetto delle misure cautelari.