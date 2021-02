Il Giro d'Italia torna in Abruzzo anche nel 2021: oggi la presentazione

Oggi pomeriggio verrà presentata l'edizione 2021 (la 104esima dalla sua nascita) del Giro d'Italia. L’evento si terrà alle ore 16 a porte chiuse negli studi Rai di Corso Sempione a Milano.

C'è grande attesa per conoscere il percorso. Dalle anticipazioni si sa che la corsa rosa prenderà il via da Torino con una cronometro individuale, mentre l’ultima tappa dovrebbe concludersi nel cuore di Milano.

Il Giro tornerà anche quest'anno in Abruzzo, dove ormai, è proprio il caso di dirlo, fa tappa fissa da 3 anni: nel 2018 ci fu l'arrivo in quota a Campo Imperatore; nel 2019 il traguardo di tappa all'Aquila; lo scorso anno, infine, nell'edizione svoltasi a ottobre a causa del Covid, in Abruzzo si svolsero ben due tappe, la S. Salvo-Roccaraso e la Lanciano-Tortoreto.

Quest'anno è prevista una tappa al termine della prima settimana di competizione con partenza da Castel di Sangro e arrivo in salita a Campo Felice.

Per quanto riguarda i corridori, la star sarà il colombiano Egan Bernal, vincitore del Tour 2019, alla prima partecipazione al Giro. Ci saranno anche Vincenzo Nibali, che a 36 anni cercherà l’impresa di cogliere la terza maglia rosa della carriera, ma anche il fenomeno belga Remco Evenepoel, i francesi Thibaut Pinot e Romain Bardet, lo spagnolo Mikel Landa, l'abruzzese (è di Chieti) Giulio Ciccone. Presenti anche Peter Sagan e Elia Viviani, che andranno a caccia di tappe.