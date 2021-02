Grande raccordo anulare (uscita 14): chiusure notturne rampe di ingresso complanari A24

La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti lavori di manutenzione, dalle ore 21:00 dei giorni 25 e 26 febbraio alle ore 06:00 dei giorni successivi, sarà disposta la chiusura della rampa del Grande Raccordo Anulare, tanto in ingresso sulla Complanare Est, con direzione AQ/A25/TE, quanto in ingresso sulla Complanare Ovest con direzione Tangenziale Est.

Nei suddetti giorni ed orari a tutti i veicoli provenienti dalla Prenestina/Casilina e diretti in A24, tanto verso AQ/A25/TE quanto verso la Tangenziale Est, si consiglia di utilizzare gli altri svincoli del GRA, successivi all’interconnessione con le complanari all’autostrada A24, effettuando l’inversione di marcia sulla viabilità ordinaria, ove possibile, per rientrare successivamente in A24 dal GRA con provenienza Tiburtina, ovvero, per coloro che sono diretti verso AQ/A25/TE, utilizzando anche l’interconnessione con la diramazione di Roma Sud dell’autostrada A1, informandosi prima di mettersi in viaggio.