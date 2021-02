Covid, in Abruzzo sospetto caso di variante sudafricana

Sospetto caso di variante sudafricana del coronavirus in Abruzzo.

Se confermato, sarebbe il primo. Si tratterebbe di un uomo di Avezzano rientrato dall’Umbria, regione in cui si trovava per lavoro. Al momento il paziente è ricoverato all’istituto Spallanzani di Roma. Sono in corso tutti gli accertamenti: gli esperti della struttura della capitale, dopo aver appurato che all’origine del contagio c’è una variante, stanno studiando il caso e nelle prossime 48 ore dovrebbe arrivare la conferma del fatto che si tratti della sudafricana. La Asl ha posto in isolamento i familiari e tutti i contatti dell’uomo, che sono sotto stretta sorveglianza sanitaria.