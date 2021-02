L'Aquila: rissa in centro storico, volano bottiglie e sanpietrini

Una persona fermata e le vetrine di una pizzeria infrante.

E' il bilancio della rissa scoppiata ieri sera per futili motivi, poco dopo le 20, nel centro storico dell'Aquila, tra piazza Regina Margherita e via Garibaldi.

Protagonisti, alcuni giovani. Uno di loro, dopo essersi allontanato verso via Garibaldi, è tornato in piazza Regina Margherita con un coltello, inseguendo una delle persone con cui aveva discusso. Ne è seguìto un lancio di bottiglie e di sampietrini, che ha infranto le vetrine della pizzeria Sciuè Sciuè. Non ci sono stati feriti. Le forze dell'ordine (polizia e carabinieri) sono intervenute e hanno fermato il ragazzo che aveva brandito il coltello.