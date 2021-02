L'Aquila: dal 1/3 hub vaccini Covid nel musp ex asilo nido di via Ficara

“Da lunedì prossimo, primo marzo, la sede della vaccinazione anti-covid, all’Aquila, sarà in via Pasquale Ficara, nell’ex asilo nido e non più all’ospedale San Salvatore dove si continuerà a vaccinare solo fino a domani, sabato 27 febbraio”.

Lo dichiara la dr.ssa Maria Chiara Pasanisi, responsabile dell’ambulatorio vaccinale di L’Aquila.

“Da lunedì prossimo la sede unica di vaccinazione”, aggiunge la Pasanisi, “diventerà quindi la struttura di via Ficara che dispone di spazi adeguati e consente di svolgere l’attività vaccinale al di fuori dell’ospedale aquilano”.

“Rivolgiamo di nuovo un cortese invito agli utenti a non intasare il numero verde”, afferma Marco Martinicchia, coordinatore del Contact center della Asl “ribadendo che le persone che si sono prenotate nella piattaforma della Regione verranno contattate dalla Asl e avvertite con un messaggio in merito a giorno e orario in cui presentarsi per la somministrazione. Intanto”, conclude Martinicchia, “prosegue senza sosta il lavoro della macchina operativa dell’azienda sanitaria che dal 2 gennaio a oggi, in tutta la provincia, ha effettuato oltre 19.700 somministrazioni, tra prima e seconda dose”.