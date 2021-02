L'Aquila: nei fine settimana collegamento di bus navetta Fonte Cerreto-piazzale Simoncelli

Da domani e fino al periodo di Pasqua – salvo proroghe – nei fine settimana sarà istituito un servizio di bus navetta gratuito che collegherà il parcheggio di piazzale Simoncelli alla piazza di Fonte Cerreto e alla base della funivia per Campo Imperatore.

Lo rende noto l’assessore ai Trasporti, Carla Mannetti. Le partenze delle corse dell’Ama da piazzale Simoncelli sono programmate tutti i sabati e le domeniche dalle 7.45 alle 16.45, ogni mezzora (il dettaglio degli orari è allegato).

Sempre nei fine settimana, la funivia del Gran Sasso viaggerà dalle 8 alle 17 ogni mezzora, compresi i giorni che vanno dal mercoledì antecedente Pasqua al mercoledì della settimana successiva.

“Riteniamo che questo possa essere un servizio utile per cittadini e visitatori – ha spiegato l’assessore Mannetti – contestualmente, la piazza di Fonte Cerreto sarà interdetta alla sosta delle auto nei giorni di sabato e domenica, per evitare quello che è accaduto in qualche fine settimana trascorso, quando, anche in virtù del tempo accettabile, si sono creati degli assembramenti assolutamente da evitare. Lo si ripete a tutti i livelli: la battaglia contro il coronavirus è ancora in corso e i nostri comportamenti, a cominciare dall’uso della mascherina e dal distanziamento sociale, sono essenziali per vincerla. Per questa ragione, la polizia municipale e altro personale del Comune effettueranno dei servizi speciali nei fine settimana a Fonte Cerreto, proprio per evitare parcheggi selvaggi e rischi di assembramento”.