Paganica, Palmerini (Pd): "Urgente ripristinare il ponte sul Raiale"

“Leggiamo con soddisfazione la determina n°619 del 23 febbraio, con oggetto 'affidamento dei lavori di ripristino del ponte sul torrente Raiale', con la quale il comune dell’Aquila si accinge finalmente ad espletare la gara per l’esecuzione dei lavori di demolizione e ripristino del ponticello di fronte al vecchio mulino, a Paganica, noto come ponte sul Raiale”.

A scriverlo, in una nota, è il segretario del circolo Pd di Paganica Deborah Palmerini.

“L’attraversamento è chiuso dall’estate 2018 per criticità strutturali. Avrebbe dovuto avere un iter veloce, invece sono stati necessari un anno per l'approvazione della delibera di Giunta che stabilì l'importo di 400mila euro, dieci mesi per il deposito del progetto esecutivo presso gli enti competenti chiamati ad esprimere i pareri tecnici, e ora arriva la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori la quale, a sua volta, richiederà del tempo, ci auguriamo soltanto poche settimane”.

“Dopo 32 mesi di attesa e di disagi per gli utenti residenti e di passaggio, l'opera è urgente. Auspichiamo quindi tempi di realizzazione brevi e limitati all'espletamento dell'iter di gara, senza ulteriori lungaggini, anche per la funzione strategica della bretella. Il ponte infatti apre su un quartiere popoloso e connette a breve il centro abitato alla S.S.17 bis, per quanti provengono dalla direzione del Gran Sasso. Inoltre, è centrale rispetto al camminamento lungo il torrente e adiacente all’ingresso del percorso naturalistico verso il Santuario della Madonna d’Appari, molto frequentato dai residenti, dagli appassionati e dai turisti”.

“A tal proposito, rilevando che la gara si svolgerà secondo il criterio del minor prezzo sull’importo dei lavori posto a base di gara, ci auguriamo che le economie derivanti saranno impiegate sul territorio, per migliorie e valorizzazione degli spazi pubblici”.