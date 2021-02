Asl 1, che caos: Marsilio chiede a Testa se è arrivato il macchinario Panther per processare i tamponi

Il macchinario Panther ordinato dalla Asl 1 per analizzare i tamponi ad Avezzano e fermo da tempo negli Usa sarebbe, secondo fonti di stampa, arrivato in Abruzzo.

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha quindi inviato una lettera al direttore sanitario Roberto Testa per avere conferma o meno della veridicità della notizia; “pur ritenendola poco verosimile - la stoccata, l'ennesima, del governatore al manager Asl - non fosse altro perché sarebbe stata Sua premura darmene immediata comunicazione, considerando anche l’impegno assunto da Regione Abruzzo e Asl di destinare tale macchinario all’Ospedale di Avezzano, Le chiedo se questa informazione corrisponde o meno al vero” ha scritto Marsilio a Testa.

Se il macchinario fosse giunto in Abruzzo il presidente Marsilio ha invitato Testa a disporne l’immediato trasferimento all’ospedale di Avezzano per avviare l’analisi quotidiana dei tamponi.

“Forse il Presidente Marsilio dovrebbe stare più attento nelle sedute del consiglio regionale e ascoltare di più le opposizioni della Regione che troppo spesso si dimentica di governare - l'affondo di Giorgio Fedele, consigliere regionale M5s - piuttosto che scrivere letterine a 'Babbo Natale' per conoscere fatti che gli dovrebbero essere già ampiamente noti e che io stesso ho denunciato più volte, da ultimo nella scorsa seduta consiliare in cui ho anticipato all’Assessore Nicoletta Verì un’interrogazione formale sulla questione. Il Presidente Marsilio, inoltre, dimentica che è nel suo ruolo e in quello della Giunta da lui nominata controllare e vigilare sulle Asl ed il fatto che non conosca le azioni del Direttore Testa è molto grave e dimostra ancora una volta il pressapochismo di questo centrodestra".

Sulla pessima gestione da parte della Asl1 - incalza Fedele - "è ormai un anno che mi sgolo per chiedere un intervento dell’Assessore e del Presidente di Regione, che però di tutta risposta sono rimasti girati dall’altra parte fin quando, forse, porre l’attenzione sulla Asl in provincia dell’Aquila è diventato più un fattore di equilibrio politico tra Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia che di buonsenso e corretta gestione della cosa pubblica. Ipotesi che renderebbe ancora più vergognosa tutta la vicenda! Ora basta, non si può perdere altro tempo, il Presidente faccia in modo che il macchinario sia immediatamente trasferito ad Avezzano e dotato dei reagenti necessari a svolgere la sua funzione. Dopo un anno di ritardo non possiamo tollerare neanche la perdita di un minuto di più".