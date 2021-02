Oggi in Abruzzo 355 nuovi positivi (di età compresa tra 4 mesi e 92 anni): 55 nell’Aquilano, 160 nel Chietino, 84 nel Pescarese, 51 nel Teramano (5 residenti fuori regione o con residenza in accertamento). Eseguiti 5080 tamponi molecolari e 3630 test antigenici, 9 i deceduti. I numeri parlano anche di 39479 guariti (+354), 12723 attualmente positivi (-8), 611 ricoverati in area medica (-4), 77 ricoverati in terapia intensiva (+3), 12035 in isolamento domiciliare