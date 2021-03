Draghi fa fuori Arcuri: il generale Figliuolo è il nuovo commissario all'emergenza Covid

Domenico Arcuri non è più il commissario straordinario dell'emergenza covid.

Il premier Mario Draghi aveva già fatto intendere che voleva un cambio di passo, con una rinnovata centralità della Protezione civile affidata a Fabrizio Curcio; per questo, era nell'aria la decisione del Presidente del Consiglio di dare il benservito ad Arcuri, nominato dal governo Conte il 18 marzo 2020 e che, in questi mesi, ha affiancato l'esecutivo nella lotta alla pandemia, occupandosi, tra le altre cose, dell'approvvigionamento di mascherine, dpi e dispositivi sanitari per gli ospedali, dell'acquisto di banchi e sedie per l'avvio dell'anno scolastico, della campagna di vaccinazione.

D'altra parte, nei giorni scorsi il pressing su Arcuri si era fatto ancora più forte dopo gli sviluppi dell’inchiesta sulle 'mascherine cinesi', acquistate dallo Stato italiano a marzo 2020 al prezzo di 1,2 miliardi di euro; fra gli indagati ci sono l’ex giornalista Rai, Mario Benotti, la sua compagna Daniela Guarnieri, l’imprenditore Andrea Tommasi, il banchiere sammarinese Daniele Guidi e il trader ecuadoriano Jorge Solis. Oltre a Antonella Appulo, ex segretaria al Mit. L’accusa è di aver ottenuto provvigioni “indebite” per oltre 77 milioni di euro, grazie a quello che la Procura di Roma definisce “un certo ascendente” nei confronti della struttura commissariale guidata da Domenico Arcuri.

Draghi ha nominato al posto di Draghi il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo; originario di Potenza, Figliuolo ha maturato esperienze e ricoperto molteplici incarichi nella Forza Armata dell'Esercito, interforze e internazionale. Ha ricoperto l'incarico di Capo Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dal 7 novembre 2018 è Comandante Logistico dell'Esercito. In ambito internazionale ha maturato esperienza come Comandante del Contingente nazionale in Afghanistan, nell'ambito dell'operazione ISAF e come Comandante delle Forze NATO in Kosovo (settembre 2014 - agosto 2015).

Il Generale Figliuolo è stato insignito di numerose onorificenze. Tra le più significative la Decorazione di Cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia, la Croce d'Oro ed una Croce d'Argento al Merito dell'Esercito e NATO Meritorius Service Medal.

Festeggiano Lega e Italia viva. "Rimosso il commissario Arcuri, al suo posto designato il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo. Grazie presidente Draghi. Missione compiuta", le parole del segretario leghista Matteo Salvini. "La scelta del Presidente Draghi di sostituire il commissario Arcuri con il generale Paolo Figliuolo, responsabile logistico dell'Esercito, va finalmente nella direzione che Italia Viva chiede da mesi. Bene! Servizi segreti, vaccini, Recovery plan: buon lavoro al Governo Draghi", ha scritto su twitter Matteo Renzi.